В Чечне появится община палестинских беженцев

Власти Чечни намерены предпринять дополнительные шаги для того, чтобы находящимся в республике палестинским беженцам их пребывание было максимально комфортным. В частности,планируется создание вынужденных переселенцев из Палестины.

Беженцы из Палестины, покинувшие свои дома вследствие продолжительного конфликта, нашли новые дома, в том числе, в Чечне. Власти республики отмечают, что нужно сделать все для сохранения их национальной идентичности. Прежде всего, - создать условия для сохранения языка, культуры и традиций палестинцев.

«В Чеченской Республике проживают 209 вынужденных переселенцев из Палестины. В скором времени будет создана палестинская община для того, чтобы беженцы могли сохранить свою национальную идентичность. Вопросы интеграции в общество региона наших палестинских братьев и сестер решаются в оперативном порядке»

– региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, планы по созданию общины для палестинских беженцев в Чечне затрагивают ряд важных аспектов социальной политики. В частности, должны появиться культурные центры, образовательные программы, направленные на адаптацию беженцев. Экономическая интеграция также играет ключевую роль в успешном устройстве беженцев. Предполагается создание рабочих мест, что обеспечит беженцам возможность поддерживать себя и свои семьи, при этом внося вклад в экономику региона.