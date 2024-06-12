Геленджик начнет защищать в 2,5 раза больше природы

Чтобы сохранить природу Геленджика, в городе создадут еще 8 охраняемых природных территорий. На сегодня на курорте существуют 6 ООПТ.

В ближайшее время в Геленджике будут организованы дополнительные охраняемые природные территории – об этом стало известно на совещании под руководством губернатора.

Они будут образованы в срок до 2025 года.

"В генеральном плане города эти территории отнесены к озелененным территориям общего пользования"

– администрация Геленджика

В сообщении уточняется, что, решая эти вопросы, власти контактируют с экологами и представителями общественности.

Основная задача ООПТ – сбережение природы Геленджика. На сегодня на территории города действуют уже шесть таких мест. Их общая площадь приближается к 16 тыс га.

Напомним, к ООПТ в России относятся заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы, а также ботанические сады. Такие места изымаются из хозяйственного использования.