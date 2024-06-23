Россиянка найдена мертвой в отеле в Армении

Тело россиянки найдено в гостиничном номере в Армении. Трагедия случилась в отеле Тавушской области.

В гостинице в Тавушской области Армении найдено тело россиянки, сообщают местные СМИ.

Трагический случай произошел в отеле Lastiver Resort 28 июня. Тело женщины было обнаружено в ее номере.

Согласно предварительной информации, гражданка России сняла номер в среду, а на следующий день повесила на дверь табличку с просьбой не беспокоить.

В течение суток она не выходила из номера. Сотрудники отеля решили узнать, все ли у нее в порядке. Они зашли в номер и увидели тело женщины на постели.

Причины смерти на данный момент выясняются полицией.