Вестник Кавказа

В Армении прогремел взрыв в гостинице

В Армении прогремел взрыв в гостинице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Армении в отеле "Арарат Резорт" произошел взрыв. Пострадал один человек, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранним утром в гостиничном комплексе "Арарат Резорт" в Армении произошел взрыв, в результате пострадал один человек.

Взрыв случился на КПП отеля в воскресенье утром, около 07.30, пострадал охранник, в строении взрывной волной выбило стекла. Причиной ЧП стала утечка газа.

Пострадавший госпитализирован в Национальный ожоговый центр в Ереване. Отель в настоящее время работает штатно, последствия инцидента устранены, передает Sputnik Армения.

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