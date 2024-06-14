В Армении прогремел взрыв в гостинице

Сегодня утром в Армении в отеле "Арарат Резорт" произошел взрыв. Пострадал один человек, причиной взрыва стала утечка газа.
Ранним утром в гостиничном комплексе "Арарат Резорт" в Армении произошел взрыв, в результате пострадал один человек.
Взрыв случился на КПП отеля в воскресенье утром, около 07.30, пострадал охранник, в строении взрывной волной выбило стекла. Причиной ЧП стала утечка газа.
Пострадавший госпитализирован в Национальный ожоговый центр в Ереване. Отель в настоящее время работает штатно, последствия инцидента устранены, передает Sputnik Армения.