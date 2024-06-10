Вестник Кавказа

Пассажиров рейса Ереван – Кишинев эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Пассажиров рейса Ереван – Кишинев эвакуировали из-за сообщений о бомбе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Направлявшийся из Армении в Молдавию лайнер экстренно приземлился в столице Румынии. Причина – возможное взрывное устройство на борту.

Самолет, выполнявший рейс ЕреванКишинев, совершил вынужденную посадку в Бухаресте из-за угрозы взрыва.

По данным телеканала Antena 3, информацию о возможной взрывчатке на борту воздушного судна получили спасательные службы Молдавии, которые затем передали ее румынским коллегам.

После этого экипаж лайнера экстренно посадил его в столице Румынии.

В настоящее время сотрудники местной службы информации проверяют само воздушное судно и багаж пассажиров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Алматы перевел международные рейсы в новый терминал

Аэропорт Алматы перевел международные рейсы в новый терминал

Оман отменяет рейсы в Москву до конца октября

Оман отменяет рейсы в Москву до конца октября

Ситуация с ценами на авиабилеты в России не оптимистична - МЭР РФ

Ситуация с ценами на авиабилеты в России не оптимистична - МЭР РФ

Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы

Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы