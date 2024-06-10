Пассажиров рейса Ереван – Кишинев эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Направлявшийся из Армении в Молдавию лайнер экстренно приземлился в столице Румынии. Причина – возможное взрывное устройство на борту.

Самолет, выполнявший рейс Ереван – Кишинев, совершил вынужденную посадку в Бухаресте из-за угрозы взрыва.

По данным телеканала Antena 3, информацию о возможной взрывчатке на борту воздушного судна получили спасательные службы Молдавии, которые затем передали ее румынским коллегам.

После этого экипаж лайнера экстренно посадил его в столице Румынии.

В настоящее время сотрудники местной службы информации проверяют само воздушное судно и багаж пассажиров.