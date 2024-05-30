Вестник Кавказа

Молния поразила летевший из Самары в Ереван самолет

Гроза
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Лайнер российской авиакомпании, летевший из Самары в Ереван, получил разряд молнии. В результате инцидента ни один пассажир не пострадал.

В самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Самара – Ереван, ударила молния. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Aviaincident.

Случай произошел в воскресенье, 9 июня.

Согласно предварительной информации, воздушное судно получило разряд атмосферного электричества после взлета.

Удар молнии не повлиял на работу самолета. Пилоты решили не совершать аварийную посадку и продолжили путь в пункт назначения. Посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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