Вестник Кавказа

Неадекватный мужчина в самолете из Еревана пытался открыть дверь

Неадекватный мужчина в самолете из Еревана пытался открыть дверь
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На борту самолета, следовавшего по маршруту Ереван-Москва, произошел инцидент с дебоширом. Пассажир пытался открыть дверь самолета во время полета и вел себя агрессивно. Мужчину ждет выдворение из России.

Пассажир международного рейса Ереван-Москва вел себя неадекватно и опасно, был агрессивен и хотел открыть дверь самолета, в российской столице его передали правоохранителям, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса Ереван-Москва"

– Ирина Волк

Неадекватный пассажир, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, агрессивно вел себя по отношению к бортпроводникам, а также пробовал открыть дверь в салоне летящего лайнера. В результате мужчину оттеснили от двери, скрутили, а по прилету в Москву передали полиции. Был составлен акт о нарушении общественного порядка и правил поведения на борту.

"Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, от которого он отказался"

– Ирина Волк

Мужчину привлекли к административной ответственности, он арестован на 7 суток, после отбывания наказания иностранец будет выдворен из РФ.

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