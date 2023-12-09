Опасные лифты заменят в Ставрополе  

Несколько лифтов с истекающим сроком эксплуатации поменяют в Ставропольском крае. об этом сообщили в мэрии региональной столицы.

Лифты, которые больше не отвечают требованиям безопасности, заменят в Ставрополе. Городская администрация приняла решение о плановой замене семи подъемников.

«Полностью завершить работы планируется к осени»

– глава Ставрополя Иван Ульянченко.

По его словам, замена лифтов также обусловлена соблюдением нормативов безопасности и улучшением энергоэффективности домов.

Новые лифты, устанавливаемые в многоквартирных домах, обладают рядом преимуществ по сравнению с устаревшим оборудованием.

Во-первых, улучшается безопасность использования лифтов – устойчивость к сбоям, системы предотвращения аварийных ситуаций, а также быстрая реакция на любые неисправности. Это становится особенно важным для пожилых людей и маломобильных групп населения.

Во-вторых, новые лифты обеспечивают повышенный уровень комфорта благодаря современному дизайну кабин и техническим решениям, которые уменьшают вибрацию и шум при движении. Это создает более приятное общее впечатление от использования лифта.

Таким образом, новые подъемники соответствуют современным стандартам безопасности, энергоэффективности и комфорта, что делает использование лифтов более удобным и безопасным для всех жильцов.