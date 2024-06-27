Ситуация в аэропорту Антальи - последние новости

Что случилось в аэропорту Антальи, почему диспетчеры объявили забастовку и сколько она продлится? Что происходит с авиарейсами на курорт Турции сегодня?

Аэропорт Антальи работает с перебоями, многие авиарейсы, как внутренние, так и международные, задерживаются и даже отменяются - причина в забастовке персонала.

Забастовка диспетчеров

В аэропорту Антальи в выходные стартовала забастовка сотрудников. Персонал воздушной гавани требует повышения зарплат и улучшения условий труда. Пока переговоры Союза авиадиспетчеров с властями ник чему не привели. Бастовать в Анталье будут вплоть до 15 июля. При этом есть риски, что сложная ситуация в аэропорту продлится до конца высокого туристического сезона.

Что случилось в аэропорту?

Аэропорт Антальи - второй по загруженности аэропорт Турции, он обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. В летний период нагрузка на авиагавань многократно возрастает, аэропорт, и персонал соответственно, работает на пределе возможностей.

Летом чартеры летят в Анталью практически из всех крупных аэропортов Европы и России. В минувшие выходные аэропорт установил рекорд - за сутки он обслужил 1146 рейсов, пассажиропоток составил 209 тыс человек. При этом сейчас в Турции высокий туристический сезон только начинается, нагрузка на аэропорт может возрасти еще.

Диспетчеры отказываются работать с постоянными переработками, забастовка сводится к тому, что работа аэропорта замедлилась, причем некоторые рейсы задерживаются на сутки и более.

Анталья – ситуация для туристов

Туроператоры получили от аэропорта официальное письмо о том, что иностранных туристов могут ждать неудобства, рассказали в АТОР.

"Мы настоятельно рекомендуем предварительно информировать гостей о необходимости быть готовыми к задержкам и прибывать в терминал вовремя, чтобы избежать дополнительных неудобств. Заранее благодарим за понимание и сотрудничество по возможным случаям неудовлетворенности пассажиров"

– сообщение аэропорта Антальи

Сегодня отменены утренние рейсы Red Wing между Москвой и Антальей. Из онлайн-табло турецкого аэропорта следует, что на сегодня отменены рейс из Домодедово с прибытием в 07.15 и обратный с вылетом в 08.45.

Задерживаются многие рейсы из российских и европейских городов, при этом задержки, согласно табло, не должны превышать одного часа.

Поток туристов из России в Анталью самый большой, второе место занимают туристы из Германии, третье - из Великобритании.