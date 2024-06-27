Владимир Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

Сегодня российский лидер прилетел в Казахстан. В столице республики будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества, также в программе визита ряд двусторонних встреч.

Президент РФ Владимир Путин прибыл этим утром в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В воздушной гавани казахстанской столицы российского президента встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В программе двухдневного визита двусторонние переговоры, они будут проходить сегодня, и саммит ШОС, заседание намечено на завтра. Путин в Астане проведет встречи с мировыми лидерами.

"Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем - беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого - беседа с лидером Пакистана Шарифом"

– помощник президента РФ Юрий Ушаков

Также глава государства намерен побеседовать с президентами Турции Реджепом Эрдоганом, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Китая Си Цзиньпином.