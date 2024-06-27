Владимир Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

Президент РФ Владимир Путин прибыл этим утром в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В воздушной гавани казахстанской столицы российского президента встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
В программе двухдневного визита двусторонние переговоры, они будут проходить сегодня, и саммит ШОС, заседание намечено на завтра. Путин в Астане проведет встречи с мировыми лидерами.
"Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем - беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого - беседа с лидером Пакистана Шарифом"
– помощник президента РФ Юрий Ушаков
Также глава государства намерен побеседовать с президентами Турции Реджепом Эрдоганом, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Китая Си Цзиньпином.