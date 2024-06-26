Евро-2024: Португалия победила Словению и вышла в 1/4 финала

Португалия вышла в 1/4 финала Евро, обыграв в серии послематчевых пенальти Словению. В четвертьфинале соперником португальцев будет Франция.

Во Франкфурте состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Португалии и Словении.

В основное время матча была зафиксирована ничья 0:0. Выявить победителя командам не удалось и в дополнительные 30 минут, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались португальцы (3:0). Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал первым голкипером в истории чемпионатов Европы, который не пропустил в серии послематчевых пенальти ни одного мяча.

В четвертьфинале турнира Португалия сыграет с Францией. Игра пройдет 5 июля. Начало – в 22:00 (мск).