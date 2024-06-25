Наставник сборной Грузии подвел итоги выступления на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу гордится тем, что сделала на чемпионате Европы-2024. Об этом заявил ее главный тренер Вилли Саньоль после вылета национальной команды с турнира.
"Мы гордимся тем, что сделали на чемпионате Европы... Сборная претерпела невероятную эволюцию. Я горжусь футболистами. Сейчас мы подошли к концу этого пути, но я надеюсь, что дальнейшая дорога будет лучше"
– наставник грузинской сборной
Он отметил, что командная игра на Евро была фантастической.
Говоря о матче против испанцев, французский специалист заявил, что они спокойно проанализируют его и сделают выводы.
"Были хорошие и плохие периоды... Я не говорю, что мы разочарованы, но все же проигрышем мы огорчены. Но такой уж футбол. В ближайшие дни мы проанализируем, что сделали. Этот матч должен стать обучающим для футболистов. Получить урок можно как от проигрыша, так и от победы"
– Вилли Саньоль
Сборная Грузии на Евро-2024
В трех матчах в группе F грузинские футболисты набрали 4 очка и пробились в плей-офф с 3-го места. В 1/8 финала их соперником стала команда Испании. Игра проходила в Кельне и завершилась уверенной победой испанцев со счетом 4:1.