Наставник сборной Грузии подвел итоги выступления на Евро-2024

Сборная Грузии претерпела невероятную эволюцию, считает ее наставник Вилли Саньоль. Он отметил, что гордится игрой своих подопечных на дебютном для себя Евро.

Сборная Грузии по футболу гордится тем, что сделала на чемпионате Европы-2024. Об этом заявил ее главный тренер Вилли Саньоль после вылета национальной команды с турнира.

"Мы гордимся тем, что сделали на чемпионате Европы... Сборная претерпела невероятную эволюцию. Я горжусь футболистами. Сейчас мы подошли к концу этого пути, но я надеюсь, что дальнейшая дорога будет лучше"

– наставник грузинской сборной

Он отметил, что командная игра на Евро была фантастической.

Говоря о матче против испанцев, французский специалист заявил, что они спокойно проанализируют его и сделают выводы.

"Были хорошие и плохие периоды... Я не говорю, что мы разочарованы, но все же проигрышем мы огорчены. Но такой уж футбол. В ближайшие дни мы проанализируем, что сделали. Этот матч должен стать обучающим для футболистов. Получить урок можно как от проигрыша, так и от победы"

– Вилли Саньоль

Сборная Грузии на Евро-2024

В трех матчах в группе F грузинские футболисты набрали 4 очка и пробились в плей-офф с 3-го места. В 1/8 финала их соперником стала команда Испании. Игра проходила в Кельне и завершилась уверенной победой испанцев со счетом 4:1.