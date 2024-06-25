Вестник Кавказа

Иран запасается пшеницей

Иран запасается пшеницей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана существенно нарастили закупки пшеницы, выращиваемой местными аграриями – это и обеспечивает занятость иранских хлеборобов, и создает мощную подушку продовольственной безопасности.

Иран запасается пшеницей – только с апреля власти страны закупили у местных производителей около 5,6 млн т зерна на сумму более $1,647 млрд, сообщил высокопоставленный чиновник министерства сельского хозяйства страны Сохраб Сохраби, пишут иранские СМИ.

Принятый в стране национальный план гарантирует закупку отечественного урожая, создавая некую "подушку безопасности" и для страны, и для ее сельхозпроизводителей, передает Trend.

Урожай хлеба в нынешнем году вырос на 450 тыс т, или на 8%, правительство уже выплатило хлеборобам более $692 млн за их зерно, выплаты продолжаются, добавил чиновник.

Год для иранских земледельцев выдался урожайным – в Минсельхозе страны ожидают, что всего с полей будет собрано от 14,5 до 15,5 млн т пшеницы, этого с лихвой хватит для внутренних потребностей ИРИ.

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