Власти Ирана существенно нарастили закупки пшеницы, выращиваемой местными аграриями – это и обеспечивает занятость иранских хлеборобов, и создает мощную подушку продовольственной безопасности.

Иран запасается пшеницей – только с апреля власти страны закупили у местных производителей около 5,6 млн т зерна на сумму более $1,647 млрд, сообщил высокопоставленный чиновник министерства сельского хозяйства страны Сохраб Сохраби, пишут иранские СМИ.

Принятый в стране национальный план гарантирует закупку отечественного урожая, создавая некую "подушку безопасности" и для страны, и для ее сельхозпроизводителей, передает Trend.

Урожай хлеба в нынешнем году вырос на 450 тыс т, или на 8%, правительство уже выплатило хлеборобам более $692 млн за их зерно, выплаты продолжаются, добавил чиновник.

Год для иранских земледельцев выдался урожайным – в Минсельхозе страны ожидают, что всего с полей будет собрано от 14,5 до 15,5 млн т пшеницы, этого с лихвой хватит для внутренних потребностей ИРИ.