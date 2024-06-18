Вестник Кавказа

Россия завершает подготовку к подписанию соглашения с Ираном

Россия завершает подготовку к подписанию соглашения с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что Москва в ближайшем будущем подпишет документ о всеобъемлющем сотрудничестве с Тегераном. Текст близок к завершению.

Замглавы российской дипломатии Андрей Руденко сообщил о готовности Москвы заключить соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном.

Он отметил, что документ между двумя государствами планируется подписать в ближайшем будущем, а работа над текстом соглашения уже завершается.

Дипломат добавил, что в настоящее время Москве и Тегерану важно закончить определенные процедуры, связанные с подписанием данного соглашения.

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