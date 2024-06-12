Иран запустит офшорный риал для сделок с Россией

На этой неделе в Иране запустили цифровой риал. Вскоре также может быть запущен офшорный риал, его будут использовать в сделках с Россией, сообщил глава иранского ЦБ.

Центробанк Ирана в ближайшее время намерен запустить офшорный риал, который будет использоваться для сделок с Россией.

"Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый (проект) офшорного риала (в сделках) с Россией"

– глава ЦБ ИРИ Мохаммад Фарзин

Запуск позволит совершать трансграничные платежи в нацвалюте.

Ранее на этой неделе Иран ввел в публичный оборот цифровой риал, который позволяет оплачивать покупки и переводить средства при сканировании специального штрих-кода. В настоящее время иранская цифровая валюта проходит широкое тестирование на главном иранском туристическом острове Киш.