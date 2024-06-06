Россия ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Российский лидер ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле. Соглашение было заключено в декабре прошлого года.

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня закон, которым ратифицировал соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, оно призвано помочь либерализации и упрощению торговли между сторонами путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, а также поддержать экономическое и торговое взаимодействие стран ЕАЭС, включающих Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан, и Исламской Республикой.

Федеральный закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны" размещен на портале правовой информации.

Правила торговли между ЕАЭС и Ираном максимально приближены к правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и включают режим наибольшего благоприятствования, отказ от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров и другие правила. Документом устанавливается преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Предусматривается сотрудничество сторон в различных отраслях, в том числе в сфере полезных ископаемых, энергетике, инновациях и медицине, образовании, транспорте и логистике.

Данное соглашение поможет нарастить взаимную торговлю и будет способствовать реализации проектов в рамках МТК "Север-Юг".