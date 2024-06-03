Иран в будущем может вступить в ЕАЭС

Иран может пересмотреть характер своего сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Власти республики не исключают возможность вступления в организацию.

Власти Ирана в будущем могут пересмотреть отношения с Евразийским экономическим союзом и создать более тесные связи с организацией. Такую информацию озвучил глава министерства по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в рамках международного экономического форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

"Иран в перспективе рассматривает еще более близкую форму отношения с союзом. Вообще видит себя, я понимаю, в союзе, и это членство в качестве наблюдателя является первым шагом"

– Андрей Слепнев

При этом он отметил, что ИРИ необходимо пройти много шагов для вступления в союз, так как республика не состоит в ВТО.

Слепнев добавил, что это первый подобный шаг к сближению с ЕАЭС и организация готова сотрудничать, чтобы переход на новый уровень отношений прошел успешно.

В конце мая ЕЭК получила от Ирана запрос на статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.