Иран интегрируется с ЕАЭС

Иран готов стать наблюдателем в ЕАЭС. В чем его интерес и какие выгоды принесет Евразийскому экономическому союзу сотрудничество с Тегераном?

Отношения Ирана и Запада в последние годы идут по наклонной. Несмотря на множество раундов переговоров, США при Джозефе Байдене так и не вернулись в ядерную сделку. Тегеран в ответ на несоблюдение СВПД начал наращивать обогащение урана. После начала ближневосточной эскалации в октябре прошлого года Иран занял жесткую антиизраильскую позицию, и в апреле впервые нанес удары по территории Израиля. Недавняя гибель президента Эбрахима Раиси, главы МИД и ряда других чиновников также не способствовала нормализации. Примечательно, что бывший глава МИД Мохаммад Джавад Зариф, считающийся реформатором, в гибели Раиси обвинил США, из-за санкций которых иранская авиация испытывает проблемы с запчастями. Упавший вертолет с президентом на борту Bell-212 был именно американского производства.

Зато у Тегерана с каждым днем все лучше и лучше обстоят дела с незападными странами. Иран уже состоит в ШОС, в прошлом году вошел в БРИКС, начал восстанавливать связи с Саудовской Аравией, а также со своим северным соседом Азербайджаном. Запад постоянно обвиняет Иран в поддержке российской специальной военной операции на Украине и пытается оказать давление на МТК "Север-Юг", угрожая санкциями построенному индусами иранскому порту Чабахар.

Интерес Ирана к ЕАЭС

Теперь же еще одним пунктом в евразийской стратегии Ирана становится интеграция с ЕАЭС.

Сотрудничество Ирана с Евразийским экономическим союзом активизировалось еще в 2019 году. Тогда президент Хасан Рухани впервые участвовал в заседании организации, прошедшем в Ереване. В декабре прошлого года состоялось подписание Соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном. Следующим этапом станет получение ИРИ статуса наблюдателя в организации.

4 июня руководитель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что Иран выразил заинтересованность в получении соответствующего статуса. Заявка Ирана поступила в ЕАЭС 27 марта. Уже к концу года ЕАЭС может принять решение о присуждении Тегерану статуса наблюдателя, отметил в тот же день вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Есть соответствующие процедуры, если они будут выдержаны своевременно, то решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря текущего года", - сказал Оверчук журналистам.

В настоящий момент статус-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе имеют Молдова, Куба и Узбекистан.

Временное соглашение о создании ЗСТ, заключенное между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, заключенное 17 мая 2018 года, действует с 27 октября 2019 года. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), полноформатное соглашение о свободной торговле позволит в ближайшие 5-7 лет нарастить товарооборот между ИРИ и ЕАЭС более чем в три раза - с $6,2 млрд до $18-20 млрд в год.

ЗСТ предоставит российскому бизнесу преференциальный доступ к поставкам 90% товаров, что составляет 99% объема текущих экспортных потоков из РФ в Иран. Пошлины для российских компаний снизятся с 30% до 4,5%, что означает экономию издержек на $380 млн. Именно такой уровень экономии издержек отмечали в Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

В настоящее время основу экспорта РФ в Иран составляют пшеница, металлы и масла. Иран поставляет в Россию продовольствие и продукты машиностроения. Есть перспективы увеличения поставок аграрной продукции, леса, нефти и газа, машин (авиатехника, судостроение), а также электроники и удобрений. Иран может активизироваться в экспорте промышленной и аграрной продукции (огурцы, помидоры, яблоки), а также текстиля.

Что Иран принесет ЕАЭС?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Мехти Мехтиев считает, что интеграция Ирана с ЕАЭС в формате зоны свободной торговли принесет больше выгод Ирану, чем странам союза.

"Договор о ЕАЭС основан на принципах ВТО, нацеленных, во многом, на конкуренцию: эти принципы создают равные условия для аналогичных импортируемых товаров, из какой бы страны ВТО они ни поступали. Также ВТО ограничивает страны в создании государственными мерами конкурентных преимуществ для своих предприятий, чтобы они конкурировали на равных с производителями из других стран. Но Иран никогда не входил в ВТО, поэтому его законодательство не защищено от создания несправедливых конкурентных преимуществ для производителей. В этом отношении, соглашение ЕАЭС с Ираном создает больше преимуществ для Ирана, чем для государств-членов ЕАЭС", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Что касается статуса наблюдателя Ирана в ЕАЭС, то, по мнению эксперта, в случае его получения у Тегерана появляется возможность принимать участие (хоть и без права голоса) в принятии решений Евразийской экономической комиссии. Это увеличивает шансы того, что интересы Ирана могут быть учтены, когда будут приниматься решения по торговым вопросам. "Это похоже на то, как устроено ассоциированное членство государств в ЕС", - добавил Мехтиев.

Полноценное же членство Ирана в ЕАЭС пока маловероятно. "Экономически пока нет оснований для этого, так как Иран слишком сильно отличается от стран ЕАЭС. Приводить в единообразие экономические стандарты и тем более законодательные подходы очень сложно. Поэтому, скорее всего, ЕАЭС и Иран ограничатся углублением экономического сотрудничества. Этим странам вполне достаточно как следует проработать соглашения о транзите товаров по маршруту "Север-Юг". Для этого не нужно входить в состав государств-членов ЕАЭС. По крайней мере, в этом торговом коридоре есть Индия, которая не собирается в ЕАЭС. Из членов ЕАЭС у Ирана есть сухопутная граница только с Арменией, а с Россией — либо по Каспийскому морю, либо через Азербайджан, который в ЕАЭС не входит", - сказал Мехтиев.

Он также обратил внимание на то, что ряд стран-участниц МТК "Север-Юг" - Индия, Иран и Россия - входят в БРИКС: "Это еще одна площадка, где главы государств могут согласовать свои позиции и вырабатывать договоренности по экономическому сотрудничеству".