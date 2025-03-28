Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Попасть на отдых в Абхазию 2025 на поезде скоро можно будет каждый день, причем не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, рассказали в "Абхазских железных дорогах".

Летний сезон 2025 приближается, и между Россией и Абхазией скоро начнут курсировать новые пассажирские поезда, на которых туристы смогут добраться на отдых в "Страну души". Подробности рассказал глава пассажирской службы АЖД ("Абхазские железные дороги") Руслан Харазия.

По его словам, поезда из Москвы в Сухум, которые на данный момент курсируют через день, начиная с 21 апреля будут ходить ежедневно.

Спустя месяц, с 23 мая, будет запущено отсутствующее на сегодняшний день пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. Поезда Санкт-Петербург-Сухум будут ходить также каждый день.

Харазия пояснил, что запуск новых поездов объясняется ростом количества пассажиров в летний сезон, передает Sputnik.

Представитель АЖД напомнил, что с мая попасть из Сочи в Сухум можно будет также на "Ласточке". График движения пока не определен, над ним ведется работа. Пока точное время в пути неизвестно: тестовый рейс длился 3 часа 20 минут, но, по всей видимости, "Ласточка" может добраться до столицы Абхазии и быстрее.

Кроме того, добавил он, специалисты пытаются урегулировать различные технические моменты. Не решены пока окончательно такие проблемы, как нелегальные переезды через пути, а также пасущийся без присмотра скот, который ходит по рельсам.

Харазия обратил внимание на планы снова пустить туристический поезд Рица – предварительно его рейс состоится в октябре.

Еще одно перспективное направление – "Винный поезд", который сейчас находится в разработке. Предварительно его маршрут будет заканчиваться в Сочи, однако в перспективе РЖД намерены продлить его до Абхазии.

Напомним, что с 1 мая анонсированы регулярные пассажирские авиарейсы в Сухумский аэропорт. Информации о маршрутах и ценах на билеты пока нет.