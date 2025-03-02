По городам Беларуси отправился ковчег с мощами патриарха Тихона

В память о столетии кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, ковчег с его мощами побывает в 90 городах России и Беларуси, где ему поклонятся тысячи верующих двух стран.

Ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, до 9 октября побывает в 90 городах России и Беларуси в рамках столетия со дня кончины святителя, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Мощи святителя Тихона - Патриарха Московского и всея Руси с 1917 по 1925 годы – прибыли в столицу Беларуси город Минск и выставлены для поклонения в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщает Общенациональное телевидение Беларуси (ОНТ).

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- ОНТ

В Минске ковчег с мощами будет находиться до 10 апреля, а затем в течение месяца его провезут по всем епархиям Белорусской православной церкви.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) возглавил Московский патриархат православной церкви в непростой период жизни страны - в июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру, а уже в августе стал патриархом. Его интронизация прошла 21 ноября в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

В 1922 году в эпоху гонений на церковь патриарх Тихон был арестован, а 7 апреля 1925 года святитель ушел из жизни. Он был канонизирован Архиерейским Собором в 1989 году.

Мощи святителя Тихона хранятся в Московском Донском монастыре.