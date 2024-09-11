Министры здравоохранения стран ОТГ собрались в Астане

В Астане сегодня стартовала 5-я встреча министров здравоохранения тюркоязычных государств, которые планируют обсудить совместное развитие защиты здоровья и взаимодействие при чрезвычайных ситуациях.

В столице Казахстана сегодня проходит 5-я Встреча министров здравоохранения государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ), которые собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы объединения в сфере здоровья.

Тем для обсуждения много, и главная и них – как будет развиваться здравоохранение в странах-участницах объединения. Министрам предстоит обсудить укрепление партнерства в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, создание банка крови, а также совместную работу в условиях ЧС и подготовку кадров для этого, передает АЗЕРТАДЖ.

Также главы медицинских ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана обсудят роль международных организаций в развитии систем здравоохранения своих государств и утвердят План мероприятий в рамках рабочих групп на 2025–2026 годы.

По завершении встречи министры подпишут Совместную декларацию.