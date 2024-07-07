ОТГ согласовала единый тюркский алфавит в Баку

Страны тюркского мира, представители которых собрались на заседание в Баку, согласовали единый тюркский алфавит. Он был создан на основе проекта, подготовленного в 1991 году.

Общий алфавит тюркского мира согласовала соответствующая комиссия, созданная ранее Организацией тюркских государств, в ходе заседания в Баку, которое проходило с 9 по 11 сентября.

Это заседание стало уже третьей встречей комиссии. По его итогам участники согласовали проект Общего тюркского алфавита, передает "TRT на русском".

В ходе мероприятия участники – представители стран ОТГ – проанализировали разработанный в 1991 году проект и дополнили его. Встреча проводилась при участии Тюркской академии (Астана), а также Института турецкого языка. В нем приняли участие представители стран-членов ОТГ.

"В результате этой самоотверженной работы было достигнуто соглашение по предложению об общем тюркском алфавите, состоящем из 34 букв. Каждая буква в предложенном алфавите представляет различные фонемы, присутствующие в тюркских языках"

– заявление по итогам заседания

В Тюркской академии рассказали об историческом значении этого достижения. Создание единого алфавита позволит усовершенствовать взаимопонимание между странами, даст импульс взаимному сотрудничеству, при этом обеспечивая бережное отношение к языковому наследию.

Организаторы заседания признательны руководству тюркских стран и членам комиссии. Теперь они смогут внести вклад и во внедрение Общего тюркского алфавита.