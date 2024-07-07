Вестник Кавказа

ОТГ согласовала единый тюркский алфавит в Баку

ОТГ согласовала единый тюркский алфавит в Баку
Страны тюркского мира, представители которых собрались на заседание в Баку, согласовали единый тюркский алфавит. Он был создан на основе проекта, подготовленного в 1991 году.

Общий алфавит тюркского мира согласовала соответствующая комиссия, созданная ранее Организацией тюркских государств, в ходе заседания в Баку, которое проходило с 9 по 11 сентября.

Это заседание стало уже третьей встречей комиссии. По его итогам участники согласовали проект Общего тюркского алфавита, передает "TRT на русском".

В ходе мероприятия участники – представители стран ОТГ – проанализировали разработанный в 1991 году проект и дополнили его. Встреча проводилась при участии Тюркской академии (Астана), а также Института турецкого языка. В нем приняли участие представители стран-членов ОТГ.

"В результате этой самоотверженной работы было достигнуто соглашение по предложению об общем тюркском алфавите, состоящем из 34 букв. Каждая буква в предложенном алфавите представляет различные фонемы, присутствующие в тюркских языках"

– заявление по итогам заседания

В Тюркской академии рассказали об историческом значении этого достижения. Создание единого алфавита позволит усовершенствовать взаимопонимание между странами, даст импульс взаимному сотрудничеству, при этом обеспечивая бережное отношение к языковому наследию.

Организаторы заседания признательны руководству тюркских стран и членам комиссии. Теперь они смогут внести вклад и во внедрение Общего тюркского алфавита.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями

Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями

Россия заявила свою повестку на COP29 в Баку

Россия заявила свою повестку на COP29 в Баку

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Сборная Азербайджана по футболу уступила в дебютном матче при Сантуше

Сборная Азербайджана по футболу уступила в дебютном матче при Сантуше

Новая группа вынужденных переселенцев вернулась в город Шуша

Новая группа вынужденных переселенцев вернулась в город Шуша

Зачем ехать в Азербайджан в сентябре 2024?

Зачем ехать в Азербайджан в сентябре 2024?

Бакинские истории. Лев Ландау

Бакинские истории. Лев Ландау

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток благодаря модернизации

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток благодаря модернизации

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы