Французские телеканалы пытаются попасть в общественный мультиплекс Армении

Два телеканала из Франции предпринимают попытки попасть в систему общественного мультиплекса Армении, но Ереван считает это неуместным и, более того, противозаконным.

В общественный мультиплекс Армении (бесплатный пакет телеканалов) стремятся попасть два французских телеканала. В подробностях ситуацию описал, выступая в Национальном собрании, глава Комиссии по ТВ и радио Тигран Акопян.

По его словам, этой теме были посвящены уже несколько встреч. На каждой из них представители Еревана обращали внимание французских коллег на требования армянского законодательства, согласно которым иностранные медиа не должны включаться в общественный мультиплекс.

Акопян пояснил, что один из этих двух телеканалов – тот самый Arte France, где в прямом эфире недавно была показана карта Южного Кавказа, на которой напрочь отсутствовала Армения. Позже телеканал принес извинения.

Глава комиссии призвал представить, какую бы реакцию вызвала эта же передача, если бы она шла в общественном мультиплексе.

Напомним, некоторое время назад стало известно, что армянская сторона намерена пересмотреть действующее на данный момент соглашение, в рамках которого осуществляется вещание российских телеканалов в армянском мультиплексе. По словам министра хай-тека Мхитара Айрапетяна, представители российской стороны приглашены в Ереван, там пройдут консультации по внесению изменений в соответствующее соглашение. Предоставлять подробности он отказался, но назвал одно из предложений армянской стороны: в Ереване предлагают российской стороне начать вещание армянского Общественного телевидения по общественному мультиплексу РФ. Перед этим Айрапетян предупреждал, что если стороны не договорятся о нововведениях, то вещание российских телеканалов в Армении может быть прекращено.

Напомним, что жители Армении могут посмотреть через общественный мультиплекс такие российские каналы, как Первый канал, "Культура" и РТР-Планета. Кроме того, в Армении доступен межгосударственный канал "Мир", его штаб-квартира действует в Москве.