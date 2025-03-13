Вестник Кавказа

Вопросы вещания российских телеканалов обсудят Россия и Армения

Вопросы вещания российских телеканалов обсудят Россия и Армения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская делегация приедет в Армению для обсуждения вопросов, связанных с вещанием российских телеканалов в республике. Встреча делегаций двух стран состоится в Ереване в ближайшем будущем.

Представители Минцифры России и министерства высокотехнологичной промышленности Армении проведут встречу, чтобы обсудить вопросы вещания российских телеканалов на территории республики. Об этом рассказал 21 марта глава армянского министерства.

Выступая на брифинге в парламенте, Мхитар Айрапетян обратил внимание на то, что Ереван выступает за пересмотр соглашения 2020 года, которое регулирует вещание телеканалов одной страны на территории другой. Он добавил, что на предстоящей встрече они намерены представить свои предложения по пересмотру данного документа.

"Мы пригласили коллег на рабочее совещание, где представим конкретные предложения. По его итогам станет ясно, какие пункты соглашения подлежат пересмотру"

– глава ведомства

При этом министр отметил, что не будет обсуждать детали соглашения в публичном пространстве, пока переговоры не завершатся.

"Наша цель – получить документ, в котором будет исключен контент, вызывающий проблемы. Мы также хотели бы видеть в соглашении пункты о последствиях подобных случаев"

– Мхитар Айрапетян

Говоря о том, есть ли риск прекращения российских телеканалов в Армении, он подчеркнул, что некоторые каналы обладают правами на вещание в течение 7 лет.

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