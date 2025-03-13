Казахстан наметил грандиозные планы по развитию туризма

В Казахстане сегодня прошло заседание Кабинета министров страны, участники которого обозначили глобальные планы по развитию туристической отрасли – были озвучены все основные направления развития индустрии гостеприимства.

В Казахстане сегодня состоялось заседание Кабмина страны, в ходе которого министры предложили свое видение дальнейшего развития туристической отрасли. Началось оно с цифр статистики, которые озвучил глава Минтуризма Ербоол Мирзабосынов.

Он отметил: только за минувший год курорты и нацпарки республики посетили 10,5 млн местных жителей, а количество иностранных туристов превысило 15,3 млн человек – рост на некоторых направлениях превысил 18%. Министр и озвучил основные направления развития отрасли, передает Sputnik Казахстан.

Акиматы должны сами обладать правом строить туристические объекты не только в городах, но и там, куда можно привлечь максимальное число посетителей, в том числе и в национальных парках страны – это одна из ключевых инициатив, предложенная Минтуризма.

"Такой шаг обеспечит развитие инфраструктуры основных туристских дестинаций. Будет разработана отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование строительства инфраструктуры в туристских дестинациях"

- Ербоол Мирзабосынов

Еще одно очень перспективное направление – агротуризм, и организовать его на своих участках могут сами фермеры. В стране насчитывается более 200 тыс крестьянских хозяйств, и такая мера позволит создать дополнительные рабочие места для сельских жителей и повысить благосостояние сельских территорий, отметил министр.

Еще одна проблема – "звездность" гостиниц, далеко не всегда соответствующая международной классификации средств размещения. Ее необходимо реформировать с учетом общепринятой системы классификации, заявил Мирзабосынов.

Также поток гостей, особенно из визовых стран, сдерживает процедура прохождения пограничного и таможенного контроля – ситуацию могут исправить "зеленые коридоры" для туристов, которые позволят организованным туристическим группам более комфортно и быстро проходить таможенные и пограничные формальности. Такой режим уже заработал в пилотном режиме на границе с Россией и Кыргызстаном, констатировал Мирзабосынов.

Также одной из основных задач министр назвал развитие уже имеющейся туристической инфраструктуры – таких, как Алматинский горный кластер, который с завершением строительства здесь горнолыжного курорта мирового уровня с протяженностью трасс в 150 км сможет привлекать до 5 млн туристов в год.

То же касается развития туристской зоны "Мангистау", которое откроет доступ к уникальным местам региона - Тузбайыр, Кызылкуп, Торыш, Айракты, а с развитием транспортной инфраструктуры позволит открывать здесь новые объекты.

Кабмин в ходе заседания определил приоритетность 34 проектов инженерной и транспортной инфраструктуры, резюмировав: в течение пяти лет в стране реконструируют и построят около 400 км систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 116 км электрических сетей и 80 км автомобильных дорог.