Вестник Кавказа

Казахстанский курорт Боровое станет круглогодичным

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Казахстана намерено до 2029 года сделать круглогодичным популярный в стране курорт Боровое, опубликован утвержденный план его развития. На модернизацию здравницы будет выделено четверть миллиона долларов.

Правительство Казахстана утвердило амбициозный план развития санаторно-курортной туристической Щучинско-Боровской зоны: цель проекта – сделать курорт круглогодичным и увеличить число его посетителей с 35 до 94 тыс человек.

На 118 мероприятий, включающих развитие туристической инфраструктуры, транспортных коммуникаций, систем безопасности будет потрачено 137,2 млрд тенге ($278 млн), передает Sputnik Казахстан.

В плане модернизации курорта - создание круглогодичных туристических объектов, развитие экологического и спортивного туризма, а также строительство новых рекреационных зон у озера Катарколь? Здесь появятся детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк.

Обновление ждет и озеро Жукей – вокруг него появятся кемпинги и глемпинги, а на Малом Чебачьем вырастет целая водная инфраструктура - станции проката лодок, береговые сооружения и современные комфортные пляжи.

Курортная зона прирастет новыми транспортными коммуникациями, многоуровневыми парковками и объектами общепита.

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