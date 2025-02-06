Вестник Кавказа

Под Мангистау вырастет новый туристический центр

Казахстан
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Мангистауской области Казахстана возле урочища Бозжыра на западе страны недалеко от Жанаозена построят туристический центр – он заработает в концу 2026 года и будет принимать до 40 тысяч туристов в год.

Власти Мангистауской области на западе Казахстана заявили о начале строительства крупного туристического центра возле урочища Бозжыра рядом с городом Жанаозен, сообщили в акимате региона.

"Центр будет построен из легких сборных конструкций, не требующих глубокого фундамента. Здание расположится на высоте от 400 до 1000 метров, в зависимости от рельефа местности"

- акимат Жанаозена

Центр, который по плану будет введен в строй к концу 2026 года, сможет принимать от 30 до 40 тыс туристов в год. Очень важно и то, что он будет экологичным: все его коммуникации и утилизация отходов будут решаться без вреда природе, отметили в акимате, передает Sputnik Казахстан.

Весь комплекс будет разделен на две части – верхнюю и нижнюю, в верхней части ущелья разместятся глэмпинги, музей, смотровые площадки и торговые точки, свою продукцию в которые будут поставлять местные жители. Украсит комплекс большая традиционная казахская чайхана.

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