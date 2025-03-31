Чем будут заниматься два новых министерства в Грузии?

Как именно разделятся функции ранее единого министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, которое в скором времени будет разбито на два ведомства, стало известно из поправок, внесенных в парламент.

Подробности грядущего разделения Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии на два ведомства, в том числе новые функции каждого из них, стали известны в Грузии – в парламент правительством внесен пакет соответствующих поправок в 11 законов.

Рассматриваться они начнут уже на этой неделе.

Правопреемником нынешнего ведомства станет министерство инфраструктуры. Оно будет заниматься также обращением с отходами, водоснабжением и автодорогами.

Перед вторым ведомством – Минрегионразвития – будет поставлена задача развития высокогорных регионов. Кроме того, оно будет управлять Фондом развития регионов, а также осуществлять контроль над иными юрлицами публичного права, которые входят в состав Минрегионразвития и инфраструктуры.

Полностью единое на данный момент ведомство разделится на два отдельных в течении трех месяцев после того, как поправки будут приняты парламентом. А вот главы новых министерств будут назначены сразу после того, как закон подпишет президент Михаил Кавелашвили. Назначения сможет осуществить премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Уже известно, кто займет посты. Это будут вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури – он возглавит министерство регионального развития. Кресло министра инфраструктуры останется за нынешним главой Минрегионразвития и инфраструктуры Ираклием Карселадзе.

Что касается бюджета, которые будет необходим для функционирования новых ведомств, он будет прописан в поправках, которые внесут в госбюджет после того, как закон будет принят парламентом.