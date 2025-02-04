Сирийский посол покинул Россию

Посол Сирии в России завершил свою дипмиссию. МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов в России и Саудовской Аравии.

Сирийский посол в России Башар аль-Джаафари завершил свою дипломатическую деятельность в Москве в связи с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба посольства страны.

Как заявили в диппредставительстве, Джаафари будет переведен на должность в центральной администрации в Дамаске. В посольстве Сирии пожелали дипломату успехов на новом посту.

Ранее государственное агентство SANA передало, что сирийский МИД объявил о переводе в центральный аппарат в Дамаске послов в России и Саудовской Аравии в рамках кадровой ротации.

Стоит добавить, что Джаафари руководил диппредставительством Сирии в Москве с октября 2022 года. До этого дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел САР.

В Саудовской Аравии сирийским послом с января 2023 года был Айман Сусан, который до этого являлся помощником руководителя внешнеполитического ведомства Арабской Республики.