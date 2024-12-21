Ханкенди принимает 7-й политический форум Университета ADA

В Ханкенди стартовал политический форум Университета ADA. В мероприятии участвуют свыше 80 международных экспертов и представителей аналитических центров.

В городе Ханкенди начался 7-й политический форум Университета ADA, эксперты и представители аналитических центров собрались в Карабахском университете.

Тема данного мероприятия – "К новому мировому порядку". Организаторами форума выступают Университет ADA и Центр анализа международных отношений.

В ходе форума пройдут две панельные дискуссии, одна из которых будет посвящена теме "Геополитические изменения и их влияние на региональный университет".

Что касается второй панели, то она будет называться "Новый мировой порядок: ожидания от экономической трансформации и цифровой революции".

Отмечается, что мероприятие объединило вокруг себя свыше 80 международных экспертов, а также представителей аналитических центров из 44 государств.