В Физули прибыли участники Политического форума Университета ADA

Седьмой Политический форум Университета ADA пройдет сегодня в Азербайджане. Форум проводится на освобожденных территориях.

В Физули этим утром прибыли участники 7-го Политического форума Университета ADA.

Участие в политическом форуме примут более 80 гостей из 44 стран. Участники мероприятия - делегация международных экспертов и представители аналитических центров, - прибыли самолетом, который приземлился в Международном аэропорту Физули.

Форум пройдет в Ханкенди, туда делегации будут доставлены наземным транспортом.

Тема форума, который состоится 8 апреля, "К новому мировому порядку". Мероприятие организовано совместно Университетом ADA и Центром анализа международных отношений.