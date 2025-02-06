Цены на нефть оправились после падения

Котировки нефти сегодня утром снова пошли в рост после падения по итогам трех сессий подряд – подорожали и фьючерсы на нефть эталонной марки Brent, и фьючерсы на нефть WTI.

Июньские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня устремились вверх после падения накануне – они "прибавили в весе" $0,84 (1,31%) и выросли до $65,05 за баррель.

Вслед за ними устремились ввысь и майские фьючерсы на нефть WTI - на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX они выросли на $0,87 (1,43%), до $61,57 за баррель, передает "Интерфакс".

Три минувших сессии подряд для нефтяных котировок оказались провальными – "черное золото" обновило минимумы примерно за четыре года в ожидании сокращения спроса на энергоносители после объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны.

Напомним, в начале апреля восемь стран-участниц ОПЕК+ объявили о старте наращивания нефтедобычи с мая на 411 тыс б/с. По новому плану после ранее принятых ограничений в добыче нефти ограничений в объеме 2,2 млн баррелей в сутки квота России составит более 9 млн б/с, а Саудовской Аравии – 9,2 млн б/c.