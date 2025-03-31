Вестник Кавказа

ЕС может упростить получение виз для граждан Казахстана

ЕС может упростить получение виз для граждан Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для казахстанцев изменятся условия получения шенгенской визы: сократится список требуемых документов, станет ниже визовый сбор, легче можно будет получить многократную визу. Казахстан и ЕС ведут переговоры о соответствующем соглашении.

Казахстан и Евросоюз обсуждают возможность упрощения визового режима для граждан РК, сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Еврокомиссия получила мандат на переговоры по заключению Соглашения об упрощении визовых процедур для граждан Казахстана.

Соглашением предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений, понижение визовых сборов, введение льготных категорий заявителей. Кроме того, для граждан Казахстана сократится список требуемых для оформления визы документов и станет проще получить многократную визу на долгий срок.

Данное соглашение может быть подписано после окончания переговоров с европейской стороной, уточнили в МИД Казахстана.

"Изменения вступят в силу после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур сторон. В целом заключение данного соглашения расширит возможности поездок казахстанцев в государства ЕС"

– МИД Казахстана

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