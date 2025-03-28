ЕС даст ответ на пошлины Трампа

Европейский союз принял решение о введении торговых пошлин, направленных против США, в ответ на новые жесткие американские пошлины, объявленные Дональдом Трампом 2 апреля.

Брюссель намерен дать ответ новым пошлинам, которые ввел на импорт из Евросоюза президент США Дональд Трамп, сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Заявление он сделал по итогам неформальной встречи министров торговли, которая прошла сегодня в Люксембурге.

"Контрмеры будут утверждены 9 апреля, первый пакет будет введен в действие 15 апреля, следующие – 15 мая"

– Шефчович

Он пояснил, что Европейская комиссия в целом готова к переговорам, однако не планирует "ждать вечно".

Никаких деталей Шефчович не озвучил. По его словам, ему не хотелось бы "предвосхищать события".

Завесу тайны приоткрыл глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Он пояснил, что ЕК решила разрабатывать новые меры на базе прежнего списка, который был составлен во время американо-европейской торговой войны в 2018 году. Тогда у власти в США также был Трамп, а Еврокомиссию возглавлял Жан-Клод Юнкер. Тогда тарифы оперативно заморозили, и теперь они могут возвратиться.

По предварительным оценкам, первый пакет новых евротарифов коснется экспорта из США на сумму 4,5 млрд евро, второй – на 18 млрд евро.

Уточняется, что в перечень попадут мясо и зерновые, вино и древесина, одежда, в том числе джинсы, и мотоциклы. В список входят также пылесосы, жевательная резинка и зубная нить, бриллианты. Отдельным пунктом проходит виски – этот напиток ЕС планирует обложить пошлиной 50%. Дональд Трамп уже угрожает ввести пошлину в 200% на все спиртные напитки из Европы, что станет серьезным ударом по виноделам Италии, Франции и других юга ЕС.

Стоит отметить, что новые таможенные пошлины, установленные администрацией Трампа на импорт из Европы, составляют 20%.