Баку-Астана: курс на стратегическое партнерство подтверждается

Завтра глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проведет в Астане переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Эта, казалось бы, рядовая рабочая встреча призвана подтвердить курс двух стран на стратегическое сближение, активировавшееся в последние 3 года.

СМИ Азербайджана и Казахстана сухими сообщениями анонсировали встречу своих министров иностранных дел 11 марта. В этот день годом ранее провели двусторонний саммит президенты, а в марте этого провели переговоры премьеры. Активность азербайджано-казахстанского диалога впечатляет, учитывая, что она носит в последние годы системный характер.

Экономическое сотрудничество Казахстана и Азербайджана

Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в 2022 году в Баку фактически придал второе дыхание взаимодействую двух стран. Тогда в резиденции «Загульба» был подписан комплекс документов, касающийся всего спектра межгосударственных отношений – стратегических политических вопросов, транзитных, энергетических, торговых, военных и культурных.

© Фото: akorda.kz

Договоренности уже дали свой результат. В год подписания документов товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос в 4,4 раза и составил почти 600 млн долларов. Целевой показатель, к которому стремятся партнеры – 1 млрд дол. в год. Для Азербайджана сегодня это одно из значимых направлений экспорта жидкого топлива и металлопродукции. Для Казахстана - важный вектор поставок несырьевых товаров.

Стороны работают надо более глубоким взаимопроникновением экономик. На состоявшейся неделей ранее встрече премьеров была отмечена важность создания совместного инвестиционного фонда Азербайджана и Казахстана, призванного поддержать совместные капиталовложения во взаимовыгодные проекты. Инициатива может дать позитивный эффект, учитывая, что Азербайджан, согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), лидер по экспорту инвестиций относительно национального ВВП на пространстве СНГ. Казахстан, по данным того же ЕАБР в 2024 году был наиболее привлекательной страной для инвестирования в регионе.

© Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

Тюркский мир для Казахстана и Азербайджана

Однако азербайджано-казахстанский диалог не ограничивается экономикой. Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в интервью изданию The Astana Times по итогам переговоров премьеров, акцентировал внимание на культурном сотрудничестве, которое базируется на языковой, исторической, этнической близости – на тюркском мире:

Для обеих стран тюркский мир – это не просто культурный проект, а мощная экономическая и геополитическая сила.

Азербайджан и Казахстан выступают активными членами международных организаций, которые опираются на вопросы общей тюркской идентичности:

ТЮРКСОЙ

Тюркская академия

Фонд тюркской культуры и наследия

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА)

Тюркский инвестиционный фонд

Организация тюркских государств (ОТГ).

То есть необходимость развития политического и экономического азербайджано-казахстанского диалога объясняется близостью мировоззрений, ценностей и вполне продуктивно «замешивается» с гуманитарными проектами.

Примечательно, что главным противником такого смешивания экономических и гуманитарных вопросов, но в другой интеграционном объединении – Евразийском экономическом союзе – выступает тот же Казахстан. Хотя в рамках ЕАЭС сотрудничество по линии образования, науки, развития технологий (даже без затрагивания столь глубоких, как в ОТГ, вопросов ценностей) способствовало бы экономической модернизации и промышленному развитию – в чем жизненно нуждается Казахстан.

Военное сотрудничество Казахстана и Азербайджана

Военное сотрудничество – еще одно из продвинувшихся за последние годы направление сотрудничества. Министерствами обороны обеих стран ежегодно актуализируется план военного сотрудничества: проводятся совместные учения, обмен опытом в военно-образовательной и военно-технической областях.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Чего ждать от встречи Байрамова и Нуртлеу?

Основной задачей предстоящей встречи в Казахстане будет подписание нового Плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, взамен предыдущего – подписанного на 2023-2024 годы. На первый взгляд, документ технический – в нем фиксируется план совместных мероприятий, вопросы взаимодействия в международных организациях, общие контуры действий на международной арене и т.д. Однако подобные документы –признак политического доверия, отношений действительно близких стран. Например, схожий документ уже долгое время существует между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства и актуализируется тоже каждые 2-3 года. В рамках этих договоренностей вырабатывается общая позиция по голосованию в ООН, а также в третьих странах, где нет дипломатических представительств Белоруссии, российской стороной оказывается правовое и организационное содействие белорусским делегациям и гражданам. То есть реальная тесная координация внешнеполитических шагов возможна только между де-факто союзническими странами, как в случае с Азербайджаном и Казахстаном.

При участии МИДов прорабатываются стратегические документы военно-политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Среди всего комплекса вопросов, по которым были подписаны соглашения в 2022 году, в ближайшее время истекает срок договоренностей: Программа культурного сотрудничества была подписана до 2025 года, а Комплексная программа развития сотрудничества – до 2026 года. Поэтому следующим логичным шагом после встречи Байрамова и Нуртлеу будет аудит этих договоренностей относительно степени их реализации, а затем и участие в подготовке целевых планов сотрудничества на ближайшие годы. Тем самым курс на стратегическое углубление азербайджано-казахстанского диалога будет продолжен.