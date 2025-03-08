Саудовская Аравия выступит партнером "Иннопрома" в 2025 году

В этом году Саудовская Аравия выступит в роли страны-партнера выставки "Иннопром". Мероприятие пройдет в начале июля в Екатеринбурге.

В этом году партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2025" станет Саудовская Аравия, поделился директор деловой программы форума Антон Атрашкин, передает ТАСС.

"В этом году страна-партнер "Иннопрома" - Королевство Саудовская Аравия. Страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах, уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией"

– Антон Атрашкин

Он отметил, что инвесторы из Саудовской Аравии активно вкладываются в российские инфраструктурные и бизнес проекты, а также приглашает российские компании открывать производства в специально созданных промышленных городах MODON.

В 2025 году на выставке, которая состоится в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, экспозиция Саудовской Аравии будет самой обширной. В 2026 году планируется привезти "Иннопром" в Королевство.