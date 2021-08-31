Ингушские Мужичи примут первый этап Кубка Росси по стрельбе из лука

Уже в грядущую пятницу, 11 апреля, в Ингушетии соберутся свыше 250 российских лучников, которые померяются силами на состязаниях в стрельбе из древнего оружия.

На этой неделе Ингушетия примет первый этап Кубка России по 3D стрельбе из лука – для этого в инушских предгорных Мужичах соберутся лучшие лучники из 26 регионов России, сообщили в пресс-службе федерации по стрельбе из лука и арбалета республики.

"Первый этап Кубка России по 3D стрельбе из лука пройдет в республике с 11 по 14 апреля"

- пресс-служба федерации

География участников действительно обширна – свои умения и навыки покажут свыше 250 спортсменов из 26 регионов России: навыки стрельбы из старинного оружия покажут спортсмены из Алтая, Владимирской, Волгоградской, Белгородской областей и всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, добавили в федерации.