Вестник Кавказа

Билеты на поезд можно будет купить за 180 дней – РЖД

Билеты на поезд можно будет купить за 180 дней – РЖД
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В РЖД готовятся увеличить глубину бронирования билетов на поезда до 180 дней. Таким образом, туристы смогут планировать свое путешествие за полгода до поездки.

Продажа железнодорожных билетов в России будет открываться за 180 дней до отправления, об этом объявили в РЖД. Нововведение будет запущено в этом году.

Туристические поездки планируются россиянами заранее, в связи с этим было принято решение об увеличении глубины бронирования, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

"И потому мы смогли принять решение об изменении глубины продаж туристических поездов с 120 суток до 180 суток… В самое ближайшее время мы увидим глубину продаж 180 суток"

– Иван Колесников

РЖД ведет работу по развитию туристической сети, активно и в сотрудничестве с регионами РФ формируются железнодорожные туристические маршруты. Разрабатываются маршруты к интересными локациям, учитывается проведение в регионах различных мероприятий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

Провозную способность коридора Север-Юг оценили в Минтрансе

Провозную способность коридора Север-Юг оценили в Минтрансе

Поездами в Абхазию воспользовались 214 тыс туристов в 2024 году

Поездами в Абхазию воспользовались 214 тыс туристов в 2024 году

РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер

РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер

РЖД изменило расписание &quot;Ласточек&quot; в Сочи

РЖД изменило расписание "Ласточек" в Сочи

РЖД вновь запустит &quot;Жемчужину Кавказа&quot; по южным регионам

РЖД вновь запустит "Жемчужину Кавказа" по южным регионам

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot; стартует в мае из Тюмени

Поезд "Жемчужина Кавказа" стартует в мае из Тюмени

В Крым снова будет ходить поезд из Волгограда

В Крым снова будет ходить поезд из Волгограда

Ретропоезд в Абхазию: чем РЖД порадует туристов в 2025 году?

Ретропоезд в Абхазию: чем РЖД порадует туристов в 2025 году?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы