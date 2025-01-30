Билеты на поезд можно будет купить за 180 дней – РЖД

В РЖД готовятся увеличить глубину бронирования билетов на поезда до 180 дней. Таким образом, туристы смогут планировать свое путешествие за полгода до поездки.

Продажа железнодорожных билетов в России будет открываться за 180 дней до отправления, об этом объявили в РЖД. Нововведение будет запущено в этом году.

Туристические поездки планируются россиянами заранее, в связи с этим было принято решение об увеличении глубины бронирования, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

"И потому мы смогли принять решение об изменении глубины продаж туристических поездов с 120 суток до 180 суток… В самое ближайшее время мы увидим глубину продаж 180 суток"

– Иван Колесников

РЖД ведет работу по развитию туристической сети, активно и в сотрудничестве с регионами РФ формируются железнодорожные туристические маршруты. Разрабатываются маршруты к интересными локациям, учитывается проведение в регионах различных мероприятий.