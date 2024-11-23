Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Что будет после срока истечения соглашения по иранской ядерной программе? Об этом сегодня ведут переговоры в Москве совместно Россия, Иран и Китай. Срок СВПД истечет в октябре этого года.

Трехсторонние консультации России, Ирана и Китая в Москве посвящены ситуации вокруг ядерной программы Ирана и ситуации после истечения срока Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), проинформировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Соглашение по иранской ядерной программе было одобрено резолюцией Совбеза ООН 2231.

"Рассматриваются различные варианты и сценарии, которые произойдут после истечения срока действия нынешней резолюции Совета Безопасности (ООН). Это будет 18 октября текущего года"

– Андрей Руденко

Напомним, США угрожают Ирану бомбардировками в случае отказа от заключения новой сделки - из СВПД Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году. На следующей неделе стороны проведут переговоры в Омане.

В МИД РФ отметили, что Москва и Пекин с вниманием будут следить за будущим ядерной сделки "в условиях нынешней линии Соединенных Штатов на силовое решение вопроса".