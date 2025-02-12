Израильтян познакомили с двумя новыми азербайджанскими фильмами

В двух городах Израиля прошли презентации двух новых фильмов азербайджанского режиссера Руфата Асадова – сюжет одного из них – о любви еврея и азербайджанки, взятый из жизни, другого – о жизни горских евреев в Азербайджане,

Жители двух израильских городов смогли познакомиться с новыми работами азербайджанского режиссера Руфата Асадова – это кинокартины "Тропы нашей любви" и "Мой друг Меир", сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Кинокартину "Тропы нашей любви", повествующую о всепобеждающей любви между азербайджанским ашкеназским евреем и девушкой-азербайджанкой увидели жители израильского города Афул, фильм воспевает дружбу между народами Израиля и Азербайджана сквозь призму большой любви, вспыхнувшей между молодыми людьми разных вероисповеданий. Примечательно то, что они – реальные люди, Михаил и Егяна Сальман, сейчас они живут в Израиле, передает Trend Life.

Презентация кинокартины "Мой друг Меир" прошла в Иерусалиме, она рассказывает о горских евреях, живущих в Азербайджане, об их глубокой любви и преданности к своей исторической родине и об их традициях и духовных ценностях. Главный герой картины – тоже реальный житель села Мюджюхафтаран в Исмаиллинском районе Азербайджана Меир Манаширов.

Кинопоказы были организованы при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Международной ассоциации "Азербайджан – Израиль" (АзИз).

На кинопоказах присутствовал и сам режиссер кинофильмов Руфат Асадов, который пообщался с кинозрителями.