Профессия — режиссер: Олег Сафаралиев

Стать кинорежиссером Олег Сафаралиев решил в 15 лет, снимал любительские фильмы и за один из них получил приз. Однако сначала он окончил истфак и только потом поступил во ВГИК. У кого Сафаралиев учился режиссуре, какие фильмы снял, какой замысел пока не осуществил?

Почему Олег Сафаралиев решил стать режиссером?

Олег Сафаралиев родился 13 октября 1952 года в селе Акколь Жамбылской области.

Мои родители оказались в Казахстане в ссылке, отец — из Азербайджана, мать — из Крыма, и волею судеб я там родился

— режиссер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рос он в Азербайджане, интересовался кино. В 15 лет Олег поехал в "Артек": вожатый его отряда — недавний выпускник ВГИКа и будущий известный киновед Марк Кушнирович много рассказывал своим подопечным о мировом кинематографе и звездах немого кино. В одном отряде с Олегом оказалась художница Надя Рушева, которая хотела быть мультипликатором и собиралась поступать во ВГИК. Общение с ними повлияло на решение Сафаралиева стать режиссером, но сначала он поступил на исторический факультет Азербайджанского педагогического института. На режиссерский факультет ВГИКа сразу после школы попасть было очень сложно: студенты этого вуза обычно уже "имели за плечами некий жизненный опыт, уже могли что-то написать, рассказать, переплавить свой жизненный багаж в художественную форму", объясняет режиссер. Поэтому и ему необходимо было "где-то еще поучиться, поработать, пройти армию, чтобы претендовать на место во ВГИКе".

В Союзе кинематографистов Азербайджана Сафаралиев общался с Рустамом Ибрагимбековым и Расимом Оджаговым.

Мне нужны были профессиональные советы людей, которые уже прошли этот путь, которые могли что-то посоветовать начинающим кинематографистам, тем, кто хотел что-то узнать об этой профессии

— режиссер.

В студенческие годы он снимал любительские картины, одна из них — "Осенние мотивы" — победила на Всесоюзном фестивале любительских фильмов.

В 1973 году Сафаралиев окончил институт, уехал в Сальяны, десять лет работал завучем в школе №1 и преподавал там историю.

Учеба во ВГИКе и дебют в кино

На режиссерский факультет ВГИКа Сафаралиев поступил в 1984-м, учился в мастерской Сергея Соловьева. Общение со своим педагогом он вспоминает так:

У меня с Сергеем Александровичем было отличное понимание, хотя пару раз он грозился меня отчислить. Но при этом я замечал, что на самом деле он пристально наблюдает за моим творческим генезисом.

Над дипломной картиной — "Мурад-Сад" по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса "Марат-Сад" — в 1987 году Сафаралиев работал на "Азербайджанфильме". В 1988-м он окончил ВГИК, а годом позже снял на "Мосфильме" первую картину — драму "Прямая трансляция", в которой сыграли Евгения Симонова, Андрей Градов, Борис Иванов, Яна Поплавская, другие популярные актеры. В 1991 году режиссер дебютировал в театре: в бакинской Русской драме он поставил спектакль по пьесе "Семейный круг" Рустама Ибрагимбекова.

Какие фильмы и сериалы поставил Сафаралиев?

В 1996 году Сафаралиев и Ибрагимбеков сняли на "Азербайджанфильме" драму "Человек, который старался", получившую главный приз I Евразийского телефорума стран СНГ и Балтии.

Сотрудничество кинематографистов продолжилось в 2006-м: Сафаралиев по сценарию Ибрагимбекова поставил картину "Прощай, южный город". Главную роль исполнил выпускник Щукинского училища, актер Театра на Таганке Тимур Бадалбейли, в фильме снимались Фахраддин Манафов, Мехрибан Зеки, Фуад Поладов, другие известные азербайджанские актеры, а также участники популярного вокального квартета "Гая" и джазовый пианист Шаин Новрасли. Премьера состоялась в феврале 2007 года на международном Берлинском кинофестивале, в Баку картину впервые показали на международном кинофестивале "Восток-Запад", и Бадалбейли был отмечен призом за лучшее исполнение мужской роли. "Прощай, южный город" получил национальную кинопремию Азербайджана Qızıl Çıraq ("Золотой светильник") в трех номинациях — за лучший фильм, лучший сценарий и лучшее исполнение мужской роли, демонстрировался на кинофестивалях в Монреале, Стамбуле, Хайфе, Рио-де-Жанейро, а в сентябре 2007-го на международном кинофестивале "Московская премьера" завоевал приз зрительских симпатий.

Следующий фильм — мистическую драму "Найди меня" (рабочее название "Пещера страха") — Сафаралиев поставил на "Мосфильме" в 2009 году. Главные роли сыграли Сергей Горобченко и Виктория Толстоганова, съемки в этой картине стали последним появлением на экране Виктора Косых — знаменитого Даньки из трилогии о "Неуловимых мстителях".

Параллельно режиссер много снимал для телевидения. Так, в 2007 году он завершил работу над 4-серийным историческим фильмом "Савва Морозов" о судьбе известного русского предпринимателя и мецената, в котором снимались Сергей Векслер, Евгения Добровольская, Евгения Крюкова, Римма Маркова. Еще одна известная работа Сафаралиева на ТВ — детективный сериал "Женщины и прочие неприятности" (первоначальное название "Вдовы") с участием Ольги Кабо, Эвелины Бледанс, Анны Носатовой, Михаила Горевого и Тимура Бадалбейли.

Сафаралиев — директор Киношколы Союза кинематографистов Азербайджана

Киношколой Союза кинематографистов Азербайджана Сафаралиев руководит уже несколько лет, там же он ведет курс режиссуры. Кроме лекций по драматургии и режиссуре мастер-классы в ней проводят известные кинематографисты, в их числе — российский сценарист Павел Финн и узбекский режиссер Али Хамраев.

Наша школа построена по принципу двухгодичных курсов повышения квалификации. Все наши слушатели — люди с высшим образованием, решившие всерьез заняться кинематографом

— Сафаралиев.

Еще режиссер участвует в работе жюри международных кинофестивалей. Так, в прошлом году он был членом жюри XXX международного кинофестиваля "Лістапад" в Минске и провел в Белорусской государственной академии искусств мастер-класс "Лабиринты режиссуры".

Какой фильм хотел бы снять Сафаралиев?

Поставить мюзикл по мотивам комедии Мирзы Фатали Ахундова "Приключения везиря Ленкоранского ханства" — давняя задумка режиссера. По его предложению поэт и переводчик Ильхам Бадалбейли сделал новый стихотворный перевод.

Получилась, на наш взгляд, прекрасная основа для национального мюзикла "Визирь и две его жены" — веселая, остроумная

— режиссер.