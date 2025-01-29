Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Школьником Бакур Бакурадзе мечтал строить мосты и аэродромы, хотя мысли о ВГИКе тоже были. Он окончил МАДИ, но потом все-таки выбрал кино. У кого учился Бакурадзе, какие фильмы снял, какие награды получил, над чем работает сейчас?

Учеба в МАДИ и во ВГИКе

Бакур Бакурадзе родился 16 марта 1969 года в Тбилиси. Его отец строил автомобильные дороги, и Бакур с детства тоже хотел строить дороги, а еще больше — мосты и аэродромы. Он очень любил чертить, интересовался техническими дисциплинами. О режиссуре Бакур тоже задумывался, но считал, что во ВГИК "поступить крайне сложно", и "воспринимал это как некую иллюзию". В 1986 году он окончил школу и поступил на факультет строительства мостов и тоннелей Московского автомобильно-дорожного института, через год ушел в армию и отслужил два года. Диплом МАДИ Бакурадзе получил в 1993-м и в том же году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Учиться в мастерской Марлена Хуциева, по его словам, "было интересно".

Столько времени прошло, но иногда бывает такая ситуация, когда ты стоишь перед сложной задачей на съемочной площадке, не знаешь, с какого угла подойти, и тогда вспоминаешь даже первый курс, что-то из того, что было в мастерской, может быть, улыбку Хуциева. И это помогает

— режиссер.

© Фото: Bakur Bakuradze/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Какие фильмы поставил Бакурадзе?

ВГИК он окончил в 1998-м — и это время вспоминает как "очень тяжелый период" для профессии: в кинематографе "был совершенный вакуум". Бакурадзе переехал в Петербург, работал на радио, писал сценарии для рекламных роликов. В 2001 году он вернулся в Москву, начал снимать документальные фильмы, и в 2005-м один из них — "Алмазный путь" — получил первый приз на международном конкурсе деловой прессы "PRESSЗвание" в номинации "Лучший фильм о бизнесе". Потом режиссера пригласили на телевидение: снять документальную картину о людях, героически проявивших себя в сложных обстоятельствах.

В 2007 году Бакурадзе вместе с Дмитрием Мамулией поставил 35-минутный фильм "Москва", который стал лауреатом двух российских фестивалей — "Кинотеатр DOC" и "Кинотавр". Кроме того, совместный дебют двух ровесников и земляков участвовал в программе короткометражных фильмов международного Каннского кинофестиваля, вне конкурса демонстрировался на международных кинофестивалях в Оберхаузене и Турине.

© Фото: Официальный сайт фильма "Шультес"

В 2008 году вышел "Шультес" — первая полнометражная работа Бакурадзе. Мировая премьера состоялась в программе "Двухнедельник режиссеров" в Каннах, а потом картина победила на "Кинотавре", получила Национальную премию киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" в категории "Лучший дебют" и была номинирована на "Нику" в категории "Открытие года".

Второй фильм режиссера — "Охотник" — тоже впервые показали на Каннском фестивале в 2011 году — на этот раз в программе "Особый взгляд". На "Кинотавре" он был отмечен призами за лучшую режиссуру и за лучшую женскую роль, а также получил Гран-при на международных кинофестивалях в Сплите и Минске.

Идея следующего фильма появилась у режиссера сразу после ареста в мае 2011 года генерала Ратко Младича, много лет скрывавшегося от Международного трибунала по бывшей Югославии. Снимали "Генерала" (так первоначально называлась картина) в 2013-м в Сербии на сербском языке, роль генерала, который в сценарии получил имя Дэян Станич, сыграл известный сербский актер Марко Николич.

© Фото: hse.ru

В августе 2015 года российско-сербский "Брат Дэян" (это название фильм получил в итоге) участвовал в конкурсе международного кинофестиваля в Локарно и победил в конкурсной программе "Копродукция" на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге, а в сентябре получил два Гран-при — на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке и на международном фестивале авторского кино в Батуми.

Следующая режиссерская работа Бакурадзе вышла на экраны только через девять лет — в 2024-м. Российско-грузинский фильм "Снег в моем дворе" во многом автобиографичен: это история о двух друзьях детства, общение которых возобновилось через много лет. Один — в прошлом успешный спортсмен — живет в Тбилиси "одинокой и социально необеспеченной жизнью", а второй стал известным режиссером, давно обосновался в Москве. Главные роли сыграли Леван Гоголадзе, реальный друг детства автора фильма, и сам Бакурадзе, а сценарий они тоже написали вместе.

© Фото: kremlin.ru

"Снег в моем дворе" — первая картина, которую Бакурадзе снял в Грузии. Режиссер признается, что "всегда хотел" поработать на родине, "но не получалось" — а на этот раз все "как-то само собой сложилось". В июне 2024-го "Снег в моем дворе" получил приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в Шанхае, а в январе этого года был отмечен двумя премиями "Белый слон" — за лучшие режиссерскую и операторскую работы (снял картину Алишер Хамидходжаев). А еще эти кинематографисты и их фильм вошли в список претендентов на "Нику": лонг-лист премии опубликовали 3 февраля.

Бакурадзе — сценарист, продюсер, педагог

Сценарии своих фильмов режиссер всегда пишет сам, также он принимал участие в создании космических драм Клима Шипенко: был соавтором сценария "Вызова" и одним из продюсеров "Салюта-7".

© Фото: kremlin.ru

В 2013 году Бакурадзе начал преподавать в Московской школе нового кино, а еще он занимается с начинающими сценаристами и режиссерами в рамках образовательной программы "Ленфильм-дебют"

Над чем сейчас работает Бакурадзе?

Свой новый фильм "Лермонтов" режиссер снимал в Пятигорске, Железноводске и селе Элькуш в Карачаево-Черкесии. Действие картины происходит утром 15 июля 1841 года, когда до дуэли поэта с Мартыновым остается несколько часов. Съемки завершились в конце прошлого года, сейчас Бакурадзе занимается монтажом.