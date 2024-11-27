Профессия — режиссер: Мехрибан Алекперзаде

Мехрибан Алекперзаде ставила спектакли во многих театрах Азербайджана, сейчас она является худруком Азербайджанского драматического театра. А еще режиссер много лет работала на телевидении, снимала документальные и художественные картины. Какие ее спектакли и фильмы стали самыми известными, какими премиями отмечена Алекперзаде?

Как складывалась карьера Мехрибан Алекперзаде в театре?

Режиссерское образование Мехрибан Алекперзаде получила в Азербайджанском государственном институте искусств имени Мирзааги Алиева (теперь это Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), окончила его в 1988 году. Для дипломного спектакля, поставленного в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, она выбрала пьесу Жана-Поля Сарта "Мертвые без погребения". Алекперзаде рассказывает, что это сочинение французского драматурга "в самый разгар советской идеологии не позволили поставить" многолетнему главному режиссеру Аздрамы Тофику Кязимову.

В 1988-м советская цензура несколько ослабла и уже сдавала свои позиции, и впервые Сартра на азербайджанской сцене довелось поставить мне

— режиссер.

Потом были спектакли в Лянкяранском государственном драматическом театре: по мнению Алекперзаде, режиссеру необходим такой этап, чтобы "набраться опыта, а потом вернуться в столицу". И в 1992 году она вернулась в Аздраму, поставила пьесы "Женщина, попавшая под поезд" Афаг Масуд, "Забыть Герострата!" Григория Горина, "Убийца" Эльчина, спектакль "Эмир Теймур" по пьесе Гусейна Джавида "Хромой Теймур". Также постановки Алекперзаде шли в Азербайджанском государственном театре юного зрителя и Азербайджанском государственном музыкальном театре.

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Работа Алекперзаде на телевидении и в кино

На телевидении режиссер начала работать в 1994 году. На телеканале AzTV она в 2001-2007 годах возглавляла отдел авторских программ, в 2007-2008 годах руководила студией "Просвещение", сама снимала исторические и культурно-просветительские телефильмы. А потом Алекперзаде была директором и художественным руководителем авторских программ на телеканале Space.

Как кинорежиссер она дебютировала в 2007-м, поставив на "Азербайджанфильме" картину "Рай обреченных" по сценарию Чингиза Абдуллаева. Готовясь к следующему фильму, Алекперзаде много работала в архивах, встречалась с азербайджанскими, российскими и турецкими учеными. Итогом стала историческая документально-художественная картина "Черный праздник", завершенная в 2011 году. В 2013-м режиссер получила звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана.

© Фото: iacis.ru

Алекперзаде — художественный руководитель Аздрамы

В 2018 году Алекперзаде возглавила Азербайджанский государственный театр "YUĞ", в марте 2022-го стала главным режиссером ТЮЗа, а в мае 2023 года была назначена художественным руководителем Аздрамы. Ее первой работой на этом посту стал спектакль "И дольше века длится день" по роману Чингиза Айтматова, в котором участвовала почти вся труппа театра. Эта постановка дала возможность "сплотить коллектив и показать весь наш творческий потенциал", отмечает режиссер.

В прошлом году началось сотрудничество Аздрамы с петербургским Александринским театром. 3 и 4 сентября актеры из Азербайджана стали участниками XV международного театрального фестиваля "Александринский" и представили в Петербурге новый спектакль Алекперзаде "Иблис и...", созданный по стихотворной драме Гусейна Джавида "Иблис". Бакинская премьера этой постановки состоялась позже — в начале октября.

В 2024 году Александринский впервые с начала 1980-х приехал в Баку. Гастроли открылись двумя творческими встречами в Азербайджанском университете культуры и искусств: 17 сентября заместитель художественного руководителя театра Александр Чепуров прочитал лекцию "Гоголевский код Александринской сцены", а на следующий день худрук Александринки Никита Кобелев провел паблик-ток на тему "Опыт работы с классической литературой на театральной сцене". 19 и 20 сентября в Аздраме был показан спектакль по гоголевской "Женитьбе", поставленный президентом петербургского театра Валерием Фокиным.

© Фото: iacis.ru

Какие премии получила Алекперзаде?

В марте 2024 года режиссер была отмечена Национальной театральной премией, в мае — Государственной премией Азербайджана, а в ноябре получила премию Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова. Эта награда была учреждена в 2012 году по предложению парламента (Жогорку Кенеш) Кыргызстана. Среди ее лауреатов — писатели Юрий Поляков и Анар, поэт и переводчик Грачья Тамразян, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов, филолог Шухрат Сирожиддинов. Алекперзаде стала первой женщиной, удостоенной этой премии. Награждение лауреатов традиционно проходит в рамках пленарного заседания Ассамблеи. В прошлом году оно состоялось в Таврическом дворце в Петербурге, 22 ноября премию азербайджанскому режиссеру вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Перед церемонией Алекперзаде произвела символический полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости: это право предоставляется почетным гражданам Петербурга и высоким гостям города.