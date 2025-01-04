Казахстан направит на рынки запасы продовольствия из стабфондов

Продукты питания, аккумулированные в различных стабилизационных фондах Казахстана, в скором времени поступят в торговую сеть страны и на ярмарки, которые будут проводиться в регионах еженедельно.

Власти Казахстана приняли решение ускорить разбронирование запасов продовольствия, сконцентрированного в различных стабилизационных фондах – они будут направлены в торговые сети и на еженедельные ярмарки, проведение которых возобновят в регионах и мегаполисах страны, сообщил казахстанский вице-премьер Серик Жумангарин.

"Запасы картофеля позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность жителей страны до поступления раннего урожая 2025 года"

- вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков

В стране на конец января скопились запасы картофеля в 327 тыс т, при этом за три недели с с 23 января по 14 февраля население потребило 73,5 тыс т продукта, сообщили в акиматах.

Все эти меры направлены на стабилизацию цен на основные продукты питания после того, как в конце января 2025 года цены на картофель в Казахстане временно подскочили до 450 тенге за кг, отметили в правительстве страны.