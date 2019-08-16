Вестник Кавказа

Парк в Прохладном продлят вдоль реки Малка

Малый Салгир
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“
Власти кабардино-балкарского Прохладного, третьего по величине города республики, приняли решение продлить городской парк вдоль реки Малка по ее набережной, оборудовав ее для отдыха горожан.

В скором времени городской парк в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии (КБР) будет продлен по набережной реки Малка, протекающей через город – здесь заменят дорожное покрытие, проложат велосипедную и пешеходную дорожки, установят систему уличного освещения, фотозоны, а также скамейки и урны, сообщил и.о. главы администрации Прохладного Кирилл Кожухов.

"Мы изыскали необходимый объем финансовых ресурсов для заключения договора на проектирование набережной в городе Прохладном. На этой неделе состоится первое совещание в формате видеоконференции с надежной проектной организацией из Москвы. …У каждого жителя нашего города будет возможность высказать свои пожелания. Самое важное, что наша набережная станет логическим продолжением парка"

- Кирилл Кожухов

Свои идеи в ходе обсуждения проекта благоустройства сможет высказать каждый горожанин – на сайте горадминистрации проводится опрос жителей города, по результатам которого пройдет семинар по обсуждению самого проекта с учетом мнения горожан, передает ТАСС.

Также в республике будут приниматься заявки на федеральный конкурс по благоустройству малых городов и сельских поселений, который ежегодно проводит Минстрой РФ.

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