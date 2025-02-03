Премьер-министр Таджикистана прибыл с визитом в Иран

Сегодня в Иран для участия в саммите прикаспийских стран прибыл с визитом премьер-министр Таджикистана Кахир Расулзода, встречал его в историко-культурном комплексе Саадабад первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

Сегодня в историко-культурном комплексе Саадабад в Тегеране первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф провел торжественную официальную церемонию встречи премьер-министра Таджикистана Кахира Расулзода, прибывшего для участия в специальном саммите прикаспийских стран.

После исполнения гимнов Ирана и Таджикистана высокопоставленные чиновники обеих стран отдали честь почетному караулу, а затем представили друг другу свои делегации, передает иранское информационное агентство IRNA.

Также между делегациями двух стран сегодня прошли переговоры, основными темами которых стали обсуждение дальнейшего укрепления совместного сотрудничества в различных областях.

В ходе переговоров Ареф подчеркнул, что президент Ирана недавно совершил визит в Таджикистан, в ходе которого был подтвержден стратегический курс на всестороннее развитие двусторонних отношений, отметив, что экономики двух стран могут успешно дополнять друг друга, и Иран готов удовлетворять потребности Таджикистана в их различных сферах.

Вице-президент ИРИ заверил, что особый акцент в двустороннем взаимодействии будет сделан на сотрудничестве в сфере технических и инженерных услуг, и Иран продолжит развитие партнерства с Таджикистаном, в том числе - создании благоприятных условий для бизнеса.