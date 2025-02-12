Премьер-министр Азербайджана прибыл в Тегеран

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов сегодня прилетел в Тегеран. В ходе рабочего визита в Иран он примет участие в III Каспийском экономическом форуме.

Али Асадов, премьер-министр Азербайджана, начал рабочий визит в Тегеран, рассказали в пресс-службе Кабмина.

В аэропорту Мехрабад Али Асадова встретили глава Миндорог Ирана, сопредседатель госкомиссии по сотрудничеству между АР и ИРИ в экономической, торговой и гуманитарной сферах Фарзане Садыг и другие официальные лица.

В программу визита премьер-министр Азербайджана в Иран входит участие в 3-м Каспийском экономическом форуме.