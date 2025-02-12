Вестник Кавказа

Премьер-министр Азербайджана прибыл в Тегеран

Премьер-министр Азербайджана прибыл в Тегеран
© Фото: пресс-служба Кабмина Азербайджана
Азербайджанский премьер-министр Али Асадов сегодня прилетел в Тегеран. В ходе рабочего визита в Иран он примет участие в III Каспийском экономическом форуме.

Али Асадов, премьер-министр Азербайджана, начал рабочий визит в Тегеран, рассказали в пресс-службе Кабмина.

В аэропорту Мехрабад Али Асадова встретили глава Миндорог Ирана, сопредседатель госкомиссии по сотрудничеству между АР и ИРИ в экономической, торговой и гуманитарной сферах Фарзане Садыг и другие официальные лица.

В программу визита премьер-министр Азербайджана в Иран входит участие в 3-м Каспийском экономическом форуме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Населения Азербайджана стало больше

Населения Азербайджана стало больше

Азербайджанские дзюдоисты добыли пять медалей на домашнем турнире

Азербайджанские дзюдоисты добыли пять медалей на домашнем турнире

В Азербайджане назвали стоимость произведенных за шесть лет автомобилей

В Азербайджане назвали стоимость произведенных за шесть лет автомобилей

В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум

В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум

Музыка Полада Бюльбюль оглы прозвучала в Концертном зале имени Чайковского

Музыка Полада Бюльбюль оглы прозвучала в Концертном зале имени Чайковского

Жители Азербайджана будут отдыхать 12 дней подряд в конце марта

Жители Азербайджана будут отдыхать 12 дней подряд в конце марта

Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком ОБСЕ

В Азербайджане представили новое издание о жертвах минного террора

В Азербайджане представили новое издание о жертвах минного террора

Вопрос делимитации границ обсудили Азербайджан и Армения

Вопрос делимитации границ обсудили Азербайджан и Армения

Грузовик подорвался на мине в Агдамском районе

Грузовик подорвался на мине в Агдамском районе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы