Вестник Кавказа

Баку утвердил соглашение о развитии туризма с Турцией

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией. Документ был подписан 15 ноября 2024 года.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительствами Азербайджана и Турции".

Отмечается, что, согласно документу, после вступления соглашения в силу Государственное агентство по туризму Азербайджана должно обеспечить реализацию положений.

Помимо этого, азербайджанский МИД должен направить уведомление турецкому правительству о выполнении внутригосударственных процедур.

Стоит добавить, что подписание данного соглашения состоялось в Баку 15 ноября 2024 года.

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