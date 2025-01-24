Баку утвердил соглашение о развитии туризма с Турцией

Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией. Документ был подписан 15 ноября 2024 года.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительствами Азербайджана и Турции".

Отмечается, что, согласно документу, после вступления соглашения в силу Государственное агентство по туризму Азербайджана должно обеспечить реализацию положений.

Помимо этого, азербайджанский МИД должен направить уведомление турецкому правительству о выполнении внутригосударственных процедур.

Стоит добавить, что подписание данного соглашения состоялось в Баку 15 ноября 2024 года.