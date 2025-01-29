В Ереване пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров

Серьезная траннациональная преступная группировка при помощи двух колл-центров, расположенных в Ереване, обчищала карманы жителей России, Казахстана, Грузии и стран Евросоюза, предлагая им заманчивые финансовые перспективы.

Сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана в сотрудничестве с главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении пресекли работу двух колл-центров в Ереване, которыми руководила транснациональная организованная преступная группировка (ОПГ), сообщает МВД Казахстана.

"Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной ОПГ, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана и стран ЕС, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой"

- начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Суинбай

Также полицейские в ходе спецоперации задержали 41 участника ОПГ – ими оказались граждане Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас правоохранители двух стран проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых будут установлены всех обстоятельства и соучастники мошенников, а также суммы ущерба, причиненные обманутым гражданам, отметили в ведомстве.