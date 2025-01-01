Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии прошел митинг памяти защитников перевалов Кавказа

В Карачаево-Черкесии прошел митинг памяти защитников перевалов Кавказа
© Фото: Telegram-канал Рашида Темрезова
Сегодня у Музея-памятника в Орджоникидзевском в Карачаево-Черкесии прошел митинг, посвященный одной из самых ярких страниц героической истории Великой Отечественной войны - 82-й годовщине освобождения перевалов Кавказа.

Сегодня в Карачаево-Черкесии у музея-памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевском прошел митинг, приуроченный к 82-й годовщине освобождения перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Траурный митинг начался с молебна и обряда дуа в память военнослужащих, для которых перевалы Кавказа стали последним пристанищем. …Участники митинга говорили о героизме советских воинов, которые в сложных условиях высокогорья мужественно сражались за каждую пядь земли. Величественные горы Кавказа стали символом несокрушимости нашего народа и нашей страны. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к обелиску"

- Рашид Темрезов

В памятном митинге участвовали члены правительства КЧР, депутаты парламента, руководители администраций районов и городов Карачаево-Черкесии, а также представители общественных организаций, религиозные деятели и  общественность республики, написал глава региона
Все выступавшие на митинге говорили о преемственности поколений борцов с нацизмом, отмечая: сегодня суверенитет страны мужественно и стойко защищает современное поколение героев.

Завершился митинг выступлением юного представителя Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который от лица своих товарищей дал торжественное обещание равняться на защитников Родины всех поколений, написал Рашид Темрезов.

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